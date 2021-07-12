Üye Girişi
KEREM KINIK: 5.5 MİLYON KURBAN KONSERVESİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK - Son Dakika

KEREM KINIK: 5.5 MİLYON KURBAN KONSERVESİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK

12.07.2021 21:44
KEREM KINIK: 5.5 MİLYON KURBAN KONSERVESİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK, System.String[]

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kurban Bayramı faaliyetleri kapsamında, toplam 5.5 milyon ihtiyaç sahiplerine kurban konservesi ulaştıracaklarını söyledi.

TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kurban Bayramı faaliyetleri kapsamında, toplam 5.5 milyon ihtiyaç sahiplerine kurban konservesi ulaştıracaklarını söyledi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay'ının İzmir Bornova Şubesi'nin yeni hizmet binasını düzenlenen törenle hizmete açtı. Törene, Kınık'ın yanı sıra Türk Kızılay'ı İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da katıldı. Törende konuşan Kınık, Türk Kızılay'ının Kurban Bayramı kampanyasından da bahsetti. Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştıracaklarını söyleyen Kınık, "Yurt içi ve yurt dışındaki 21 farklı ülkede kurban paylarımız, yaklaşık 150 bin kurban payımız vekalet veren vatandaşlarımızı bekliyor. Yurt içi kurban kotamız dolmak üzere, yurt dışı kotamız devam ediyor. Kızılay'ın bir modeli var. İslami usullerle kesilen kurban paylarımız kurban konservesi haline getiriliyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bu bayramda da 5.5 milyon insana kurban konservelerimiz kurban paylarımız ulaşmış olacak. Bayram sürecinde boynu büyük insanımız kalmasın diye de ihtiyaç sahiplerine bayramlık ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. Bornova'da açılan hizmet binası için destek veren Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a da teşekkür eden Kınık, "İnsana dokunmak için, kim olduğuna bakmaksızın yoksulluğu ortadan kaldırmak için, gençlerimizi güçlendirmek onlara destek olmak için, hastalara kan ulaştırmak için, bu güzel destanları büyütmek için, bu iş birliklerinin tüm ülkeye yayılmasını arzu ediyoruz. Hem belediye başkanımıza hem de burada faaliyet gösterecek olan Kızılaycılarımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

KEREM KINIK: 5.5 MİLYON KURBAN KONSERVESİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK
KEREM KINIK: 5.5 MİLYON KURBAN KONSERVESİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK
KEREM KINIK: 5.5 MİLYON KURBAN KONSERVESİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK
KEREM KINIK: 5.5 MİLYON KURBAN KONSERVESİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK

Kurban Bayramı, Mustafa İduğ, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KEREM KINIK: 5.5 MİLYON KURBAN KONSERVESİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti 21:22 Yıllar güzelliğinden hiçbir şey almıyor! 57'lik Hülya Avşar çiçekli bikinisiyle yıktı geçti Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yunanistan'a tepki: Özür bekliyoruz 21:06 Son Dakika: Havalimanında ayrımcılığa maruz kalan Galatasaray'dan Yunanistan'a tepki: Özür bekliyoruz İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı 20:40 İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe atan kadın kameralara yakalandı
Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı 20:18 Gözü dönen saldırgan, sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı Elleri, gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı 20:01 Elleri, gözleri bağlanarak kaçırılan iş insanının kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Üst üste hatalar zinciri! Kamyonet yüzünden geri gelen otomobil, küçük kızın bacaklarını ezdi 19:39 Üst üste hatalar zinciri! Kamyonet yüzünden geri gelen otomobil, küçük kızın bacaklarını ezdi
Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var 18:58 Kullanımı durdurulan Çin aşısının serisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Sadece 2 günlük tarih farkı var Cani koca, oğlunun gözü önünde karısını kafasından vurarak öldürdü 18:46 Cani koca, oğlunun gözü önünde karısını kafasından vurarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
18:49 Meteoroloji uyardı! Termometreler 40 dereceyi görecek
18:41 İttifaklarda dengeler değişiyor! Ali Babacan'ın adaylık açıklaması akılları karıştırdı
18:34 Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'tan son dönemin gözdesi Boupendza'ya yeşil ışık!
18:01 Merakla beklenen Kabine Toplantısı başladı! Herkesin gözü kulağı alınacak o kararda
17:54 Koltuk fotoğrafından ders almadılar! Garipoğlu ailesinden skandal üstüne skandal
17:47 Eski futbolcu Yalçın Ayhan'dan çarpıcı açıklamalar! "Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın"
17:43 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
17:32 Dünyanın gözü kulağı bu uçuştaydı! Uçuş öncesi Elon Musk'un sürpriz ziyaretinin detayları ortaya çıktı
17:22 Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor Türkiye tek yürek oldu! Yunanistan'ın Galatasaray'a uyguladığı ayrımcılığa tepki yağıyor         
21:32
Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı Beşiktaş'ta yaşlı kadından başörtülü kadınlara çirkin saldırı         
21:18
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı Yunanistan'ın skandal tavrı karşısında ezeli rakipler tek yürek oldu! Taraftarlardan destek yağdı         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor Yunan yetkililerin tavrı Fatih Terim'i çıldırttı! Galatasaray, Olympiakos maçını oynamadan ülkeye geri dönüyor         
19:43
Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu Son Dakika: Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu         
19:11
Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti Ayrılık nedenini de paylaştı! MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal istifa etti         
18:51
Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak yatak odası itirafı: Son derece çılgın bir yapım var         
18:07
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu 16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu         
17:52
Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak Emekliye çifte bayram! Zamlı maaş ve ikramiye yarın hesaplara yatırılacak         
17:23
Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif Fenerbahçe çıldırdı! Geleceğin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Sima'ya teklif         
17:09
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler         
13:41
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 22:02:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KEREM KINIK: 5.5 MİLYON KURBAN KONSERVESİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement