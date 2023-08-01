Kerem Kınık'a 'İyilik ve Merhamet Elçisi' unvanı verildi - Son Dakika
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Kerem Kınık'a 'İyilik ve Merhamet Elçisi' unvanı verildi

01.08.2023 10:39

Kahramanmaraş depreminin ardından çadır skandalıyla istifa eden eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Yönetim Kurulu toplantısında 'İyilik ve Merhamet Elçisi' sıfatıyla ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunacak. Bu görevi sırasında tüm masrafları Kızılay bütçesinden karşılanacak ve iletişim çalışmaları da Kızılay tarafından yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık geçtiğimiz aylarda istifa etmişti. Bu gelişmenin ardından Kınık'a, Kızılay Yönetim Kurulu tarafından "İyilik ve Merhamet Elçisi" unvanı verildi. Söz konusu unvan, Kınık'ın sosyal medya hesabındaki bilgi kutucuğunda da yer aldı.

Depremde çadır satan Kerem Kınık 'İyilik ve merhamet elçisi' oldu

"KIZILAY'I YAŞADIM"

Çadır skandalının ardından eleştirilerin hedefi olan Kınık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da durumu yanlış bulduğunu söylemesinin ardından istifa etmişti. Kınık, paylaşımında, "Duygumla bilgimle, emeğimle inandım ve Kızılay'ı yaşadım. Nice tanıklığım oldu, doğrum yanlışım ama ben samimiyetle insanın ıstırabını dindirmeye ve onun onurunu korumaya adadım kendimi. İyi ki hayat romanımda böyle bir hikayem oldu? Sevgiyle kalın dostça kalın insanca kalın." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ UNVANI DİKKAT ÇEKTİ

Kınık'ın Kızılay tarafından "İyilik ve Merhamet Elçisi" unvanını almasıyla yurt içi ve yurt dışında kurumu temsil edebileceği belirtiliyor.

YORUMLAR (2)
  • İsmail Bayram: Komedi.... Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
  • Abdurrahman Genzileli: Yine kızılay yine israf. Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Kerem Kınık, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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