Kızılay Genel Başkanlığı görevini devreden Kerem Kınık'tan veda mesajı: İyi ki böyle bir hikayem oldu - Son Dakika
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Kızılay Genel Başkanlığı görevini devreden Kerem Kınık'tan veda mesajı: İyi ki böyle bir hikayem oldu

Kızılay Genel Başkanlığı görevini devreden Kerem Kınık'tan veda mesajı: İyi ki böyle bir hikayem oldu

11.07.2023 15:47

Kerem Kınık, Kızılay Genel Başkanlığı görevini devrederek istifa ettiği hakkında duygusal bir veda mesajı yayınladı. Kınık, Kızılay'da yaşadığı deneyimleri ve insanlara yardım etme amacını vurgulayarak, samimiyetle insanların ıstırabını dindirmeye ve onların onurunu korumaya adadığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin 4. gününde Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık geçtiğimiz ay istifa etmişti. Kınık, yerine Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın atanması sonrasında bir veda mesajı yayınladı.

"KIZILAY'I YAŞADIM"

Kınık paylaşımında, "Duygumla bilgimle, emeğimle inandım ve Kızılay'ı yaşadım. Nice tanıklığım oldu, doğrum yanlışım ama ben samimiyetle insanın ıstırabını dindirmeye ve onun onurunu korumaya adadım kendimi. İyi ki hayat romanımda böyle bir hikayem oldu. Sevgiyle kalın dostça kalın insanca kalın." ifadelerini kullandı.

İLK KADIN BAŞKAN OLDU

Öte yandan geçen hafta Türk Kızılay Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen olağanüstü genel kurulda, genel başkanlığa tek isim aday olan Fatma Meriç Yılmaz oyların tamamını alarak kurumun ilk kadın genel başkanı olarak seçildi.

Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Yılmaz, "Kızılay bu ülkenin en nadide değerlerinden bir tanesi. Merhametin, yardımseverliğin, dayanışma azminin en somut örneği olan bir iyilik kalesidir Kızılay. Kimsenin bu yapıya zarar vermesine müsamahamız yok. Kızılay bütün gündelik çekişmelerin, politik mülahazaların üzerinde bir kurum ve herkes bu hassasiyetle davranmalıdır." diye konuştu.

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Fatma Meriç Yılmaz, Kerem Kınık, Kızılay, Güncel, Son Dakika

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