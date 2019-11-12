Son Dakika Haberleri: Kerem Tunçeri çapkınlık turunda
Son Dakika Spor Kerem Tunçeri çapkınlık turunda - Son Dakika Spor

Kerem Tunçeri çapkınlık turunda

8 saat önce

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, özel hayatında gaza bastı.

Kerem Tunçeri çapkınlık turunda, System.String[]

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, özel hayatında gaza bastı. İki yıl önce sosyetik Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra adı sayısız güzelle anılan Tunçeri, önceki akşam da çapkınlıktaydı.


Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tunçeri, önceki akşam Beyoğlu'nda kaçamak yaptığı esmer bir güzelle objektife yakalanmamak için mekanı tek başına terk etti...


İki yıl önce sosyetik Aslışah Alkoçlar'dan ayrıldıktan sonra adı sayısız güzelle anılan Tunçeri, önceki akşam da çapkınlıktaydı. Kerem Tunçeri, esmer bir güzelle Asmalımescit'teki Akbabalı Restoran'da baş başa yemeğe çıktı.

Takvim Gazetesi, Kerem Tunçeri, Beyoğlu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu
(Özel) Beyoğlu'nda hırsızları apartmana kilitleyip polislere teslim etti Beyoğlu'nda dehşet! Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı Sakat olan Falcao paylaşım yaptı! İdmanlara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:36:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerem Tunçeri çapkınlık turunda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]