Kerem Tunçeri: Galatasaray'a geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum

A Milli Erkek Basketbol Takım Menajerliği görevinden ayrılarak ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da genel direktörlük görevine getirilen Kerem Tunçeri, federasyon yetkililerine teşekkür ederken, Galatasaray'a geri döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

2016 yılından bu yana üstlendiği A Milli Erkek Basketbol Takım Menajerliği görevinden ayrılan Kerem Tunçeri, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Galatasaray'da genel direktör olarak kariyerine devam edecek olan Tunçeri, mesajında şu ifadelere yer verdi: