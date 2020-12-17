Kerem Tunçeri, Hande Taşkın davasında flaş gelişme! - Son Dakika

Kerem Tunçeri, Hande Taşkın davasında flaş gelişme!

17.12.2020 09:17
Kerem Tunçeri, Hande Taşkın davasında flaş gelişme!, System.String[]

Kerem Tunçeri, geçtiğimiz aylarda model Hande Taşkın'a mesajlar attı.

Kerem Tunçeri, geçtiğimiz aylarda model Hande Taşkın'a mesajlar attı. Genç kadın da bunları ifşa etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Tunçeri, milli takım forması giyen saygın bir kişiliğe sahip olduğunu, düşürüldüğü bu durumla onur, şeref ve saygınlığına zarar verildiğini kaydederek, "Aileme düşkünüm ve kız çocuk babasıyım" diyerek Taşkın'ın cezalandırılmasını istedi.

'ARKADAŞIMA GÖNDERDİM'

Tunçeri'nin şikayeti üzerine model Hande Taşkın hakkında soruşturma başlatıldı. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 25 yaşındaki model, Tunçeri ile gerçekleşen yazışmaları bir arkadaşına gönderdiğini, kendisinin sosyal medyada paylaşmadığını belirterek suçlamaları reddetti.

Savcılık, model hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal etme suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

Kerem Tunçeri, Hande Taşkın davasında flaş gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerem Tunçeri, Milli, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Tunçeri, Hande Taşkın davasında flaş gelişme! - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı Emekleri kül oldu! 15 büyükbaşı telef olan çiftlik sahibi gözyaşlarına boğuldu İlahiyatçı Ebubekir Sifil'den tartışma yaratan çağrı: Özdil ve Akman öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır Korona erkekleri daha çok öldürüyor! Sebebi hem biyolojik hem çevresel Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi
Karacabey maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır Gaziantep maçında yok Karacabey maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır Gaziantep maçında yok         
09:12
Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi Azerbaycan tarafından esir alınan askerlerin yakınları Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın kapısını kırıp binaya girdi         
08:59
Ajax, Utrecht'i 5-4 yenerek Hollanda Kupası'nda tur atladı Ajax, Utrecht'i 5-4 yenerek Hollanda Kupası'nda tur atladı         
08:53
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti Magandaların havaya sıktığı mermiler, iki ayrı dairenin camına isabet etti         
07:25
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu         
05:57
Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu         
00:08
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Nihal Candan'dan Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim         
22:26
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti         
20:04
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 09:43:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerem Tunçeri, Hande Taşkın davasında flaş gelişme! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei