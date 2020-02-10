Kerem Tunçeri'nin babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kerem Tunçeri'nin babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor

Kerem Tunçeri'nin babası son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri son yolculuğuna uğurlandı.

Kerem Tunçeri'nin babası son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'nin babası, eski basketbolcu Haluk Tunçeri son yolculuğuna uğurlandı.

Haluk Tunçeri için Florya Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kerem Tunçeri ile abisi Kemal Tunçeri, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, eski TBF Başkanı Harun Erdenay, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile basketbol camiasından birçok isim katıldı.

Törende basın mensuplarına açıklamada bulunan Hidayet Türkoğlu, Haluk Tunçeri'nin yaşamını yitirmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "İnsan kim olursa olsun aramızdan ayrıldığı zaman üzülüyor. Yakınlarının aramızdan ayrılmasına insan daha fazla üzülüyor. Kerem, benim çocukluk arkadaşım ve kardeşim. Annesi ve babası, kendi çocuklarından ayırmayacak şekilde küçüklükten beri bize annelik ve babalık yapan insanlardı. Şimdi onların aramızdan ayrılıyor olması biraz daha üzüntü veriyor bize. Haluk baba herkes tarafından sevilen ve sayılan çok kıymetli bir insandı. İnşallah mekanı cennet olur." ifadelerini kullandı.

Haluk Tunçeri'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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