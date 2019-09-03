Son Dakika Haberleri: Afili Aşk 12. yeni bölümde Kerem ve Ayşe aynı yatağı paylaşıyor!
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Afili Aşk 12. yeni bölümde Kerem ve Ayşe aynı yatağı paylaşıyor!

9 saat önce

Afili Aşk 12. yeni bölümde Kerem ile Ayşe'nin aynı yatağı paylaşacak olması ortalığı karıştırıyor. Kanal D'nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği, reyting zirvesinden inmeyen dizisi Afili Aşk yeni bölümü ile Çarşamba (yarın) akşamı ekrana geliyor.

Afili Aşk 12. yeni bölümde Kerem ve Ayşe aynı yatağı paylaşıyor!, System.String[]

Afili Aşk 12. yeni bölümünde Kerem ile Ayşe arasındaki buzlar eriyor. 4 Eylül Çarşamba günü ekrana gelecek yeni bölüme Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe'nin (Burcu Özberk) aynı yatağı paylaşmak zorunda kaldığı sahneler damgasını vuracak.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaz aylarının en çok izlenen dizisi olan Afili Aşk, yeni sezonda da Kerem ve Ayşe'nin yeni maceralarıyla yoluna devam ediyor. İkili arasındaki buzlar hızla erirken, Ayşe'nin yüzüğü çıkarmasına tepki gösteren Kerem, artık ondan etkilendiğini kabul etmeye başlar. Kerem'in ilgisi karşısında Ayşe de kayıtsız kalamaz. Kerem'in yattığı kanepe, onlar evde yokken çıkarılmıştır. Eve döndüklerinde ne yapacağını şaşıran ikili, aynı yatakta yatmaya mecbur kalmıştır. Bu durum ikili arasında beklenmedik gelişmelere neden olacaktır.

Kerem ve Ayşe, bu kez birbirlerine karşı olan hislerini dile getirecek mi? İkili arasında yaşanan çekişme yerini aşka bırakacak mı?

Burcu Özberk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:37 Kaynak: Bültenler
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