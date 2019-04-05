Son Dakika Haberleri: Keremcem Ters Köşe Yapacak!

Keremcem Ters Köşe Yapacak!

1 saat önce

En son, Aşk ve Mavi dizisinde reytinglerde yarattığı büyük başarı ile çok konuşulan ünlü oyuncu Keremcem, atv'nin yeni dizisi Ali ve Sevda ile izleyici karşısına çıkacak.

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Keremcem, başrolünde yer alacağı dizide; annesi ve babasını küçük yaşta kaybettikten sonra, zekası ve karanlıkta görmek gibi sıra dışı yetenekleri sayesinde devletin keşfettiği ve verdiği özel eğitimle yıllarca devlete kimliğini gizleyerek hizmet vermiş, elektronik ve tamir konusunda da usta olan 'Ali' karakterini canlandıracak.

Yaptığı iş yüzünden eşi ve çocuğunu kaybettiği için kendini suçlayan Ali'nin yeni bir hayat kurmak üzere geldiği mahallede yaşadıklarını ve Sevda ile olan engebeli aşkını anlatacağı öğrenilen yeni dizinin ön hazırlıkları da başladı. Dizinin yönetmenliğini ise Ufuk Hakan Eren ve Kartal Çidamlı yapacak.

Merakla beklenen dizinin kadrosunda partneri Özgü Kaya'nın yanı sıra Engin Hepileri'nin de yer alacağı, çekimlerinin ise dün başladığı öğrenildi. Mayıs 2019'da yayın hayatına başlayacağı konuşulan dizinin hikâyesi ise şimdiden büyük merak uyandırdı.

En son, İki Yalancı ve Aşk ve Mavi dizilerindeki performansı ile büyük beğeni toplayan Keremcem'in, alışılmışın dışında bir karakter ile izleyiciyle buluşacağı da konuşuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:22 Kaynak: Bültenler

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