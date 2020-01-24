Kereste atölyesi alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kereste atölyesi alev alev yandı - Son Dakika

Kereste atölyesi alev alev yandı

7 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan kereste atölyesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kereste atölyesi alev alev yandı, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan kereste atölyesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi Açık Ceza İnfaz Kurumu yanında bulunan kereste atölyesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler büyüyerek bütün atölyeyi kapladı. Yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına şehir merkezi ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Arancı ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. - SAKARYA

Sakarya, İtfaiye, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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