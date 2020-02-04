Kereste atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kereste atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Kereste atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

23 dakika önce

Samsun'da bir kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Kereste atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü, System.String[]

Samsun'da bir kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Odun Pazarı'ndaki İbrahim Kara'ya ait kereste atölyesinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kereste atölyesinde yangın çıktı. Sabah işe giden vatandaşlar yangını fark edince polise ve itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN

İbrahim Kara, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:11 Kaynak: İHA
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