Kereste atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika

Kereste atölyesinde korkutan yangın

ANKARA - Ankara'nın mobilya merkezi olan Siteler'de bir kereste atölyesinin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi, Siteler Sırma Sokak'ta bulunan bir kereste atölyesinin çatı kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu çatı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.