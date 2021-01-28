Kereste atölyesinde korkutan yangın - Son Dakika

Kereste atölyesinde korkutan yangın
28.01.2021 14:13
Kereste atölyesinde korkutan yangın Ankara'nın mobilya merkezi olan Siteler'de bir kereste atölyesinin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Kereste atölyesinde korkutan yangın
ANKARA - Ankara'nın mobilya merkezi olan Siteler'de bir kereste atölyesinin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi, Siteler Sırma Sokak'ta bulunan bir kereste atölyesinin çatı kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu çatı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
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