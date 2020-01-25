Kereste atölyesinde yağın çıktı - Son Dakika

Kereste atölyesinde yağın çıktı
6 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Merkeze bağlı Muncurlu Köyünde bir kereste atölyesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce Merkeze bağlı Muncurlu Köyünde bir kereste atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yağında maddi hasar meydana geldi.
Düzce merkez Muncurlu köyünde Mahmut Mercan'a ait kereste atölyesinin kazan dairesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE
Son Dakika Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor Enkazın altında 112'yi arayan vatandaş ''Nefes alamıyorum'' diyerek yardım istedi