Kereste atölyesinde yağın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kereste atölyesinde yağın çıktı - Son Dakika

Kereste atölyesinde yağın çıktı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkeze bağlı Muncurlu Köyünde bir kereste atölyesinde yangın çıktı.

Kereste atölyesinde yağın çıktı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Merkeze bağlı Muncurlu Köyünde bir kereste atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yağında maddi hasar meydana geldi.


Düzce merkez Muncurlu köyünde Mahmut Mercan'a ait kereste atölyesinin kazan dairesinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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