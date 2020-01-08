Kereste atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kereste atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika

Kereste atölyesinde yangın çıktı

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kereste atölyesinde yangın çıktı, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Yangın, akşam saatlerinde Düzce'nin Gölyaka ilçesi Yeşilova köyünde bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde meydana gelen yangında kereste atölyesinde kerestelerin biçiminin yapıldığı bölümde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere Gölyaka Belediyesi ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken yangında alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.


Yangın söndürme çalışmaları sırasında Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili polis inceleme başlattı. - DÜZCE

Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:29 Kaynak: İHA
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