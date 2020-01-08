Kereste fabrikasında yangın - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kereste fabrikasında yangın - DÜZCE - Son Dakika

Kereste fabrikasında yangın - DÜZCE

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeşilova köyündeki kereste fabrikasının tomruk kesme bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Fabrikada yangının çıktığı bölümde bulunan ahşap malzemeler, iş makineleri ve çalışanlar tarafından alevlerin olduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

Düzce, Gölyaka ve Cumayeri itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.

Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt da bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kereste fabrikasında yangın - DÜZCE

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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