Kereste fabrikasındaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde alevlere teslim olan kereste fabrikasında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Yangın, saat 01.15 sıralarında İnönü Mahallesi 7167. Sokak'ta bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın fırın kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikadan çıkan dumanlar adeta gökyüzünü kaplarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı, Akyazı, Karapürçek Geyve, Hendek, Arifiye ve Merkez Amirliğinden 10 araç ve 25 personel sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilmeye başlanıldı. Ekiplerce yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları sonrasında söndürüldü.

Kereste fabrikasında yangının sebep olduğu hasar ise gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın neticesinde fabrikanın bir bölümü ve binlerce kerestenin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangın sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti. - SAKARYA