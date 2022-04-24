Kereste fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kereste fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

24.04.2022 06:09
Kereste fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Yalova'da kereste fabrikasında çıkan yangın, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yalova'da kereste fabrikasında çıkan yangın, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Altınova ilçesi Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken alevleri farkeden işçiler, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının büyük olması nedeniyle yetersiz kalınca çevre il ve ilçelerden destek istendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. - YALOVA

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YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN YALOVA'DA KERESTE FABRİKASINDA YANGIN Son dakika haber... Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber... Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaytazdere, İtfaiye, Yalova, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kereste fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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