Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı - Son Dakika
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Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı

30.05.2022 07:40

Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı Kulübede başlayan yangın, fabrikaya ait kerestelere de sıçradı Kocaeli'de bir kereste fabrikasının işçileri tarafından kullanılan ahşap kulübe alev alev yandı.

Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı

Kulübede başlayan yangın, fabrikaya ait kerestelere de sıçradı

KOCAELİ - Kocaeli'de bir kereste fabrikasının işçileri tarafından kullanılan ahşap kulübe alev alev yandı. Yangında kulübe kullanılmaz hale geldi, fabrikaya ait kerestelerin de bir kısmı yandı.

Yangın, Başiskele ilçesi Mehmetağa Mahallesi'nde bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple fabrika işçilerinin kullandığı ahşap kulübede yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk yapılan incelemede yangın esnasında kulübede kimsenin olmadığı tespit edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürüldü. Alevlerin etrafa yayılması neticesinde fabrikaya ait kerestelerin bir kısmının da yandığı öğrenildi. Ayrıca 90 balya saman, 1500 adet muz kolisi ve 500 adet plastik sepet de alevlere teslim oldu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı
Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı
Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı
Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı
Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı
Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı

YORUMLAR
500
Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı GEBZE DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN GEBZE DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Kocaeli, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kereste fabrikasının ahşap kulübesi alev alev yandı - Son Dakika


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