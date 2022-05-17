Kereste fabrikasının çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Kereste fabrikasının çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü

17.05.2022 10:09
Kereste fabrikasının çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü

BOLU'da, bir kereste fabrikasında çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BOLU'da, bir kereste fabrikasında çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Seyit Mahallesi'nde Mustafa Karayel'e ait kereste fabrikasının çay ocağında, bugün saat 09.00 sıralarında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çay ocağını sardı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 45 dakikalık müdahalesiyle fabrikanın depo ve atölye kısmına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Kereste fabrikasının çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü
Kereste fabrikasının çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü
Kereste fabrikasının çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü
Kereste fabrikasının çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü
Kereste fabrikasının çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü
Kereste fabrikasının çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü
Kereste fabrikasının çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü
YORUMLAR
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Mustafa Karayel, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kereste fabrikasının çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kereste fabrikasının çay ocağında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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