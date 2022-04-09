KERESTE YÜKLÜ GÖRÜNÜMLÜ KAMYONDAN 113 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika
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KERESTE YÜKLÜ GÖRÜNÜMLÜ KAMYONDAN 113 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

09.04.2022 20:57

AĞRI'da, kereste yüklü görünümlü kamyonun kasasında 113 kaçak göçmen yakalandı.

AĞRI'da, kereste yüklü görünümlü kamyonun kasasında 113 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yol kontrol uygulama noktasında 33 VBP 30 plakalı kamyonu durdurdu. Ekipler, kereste yüklü görünümlü özel yapım kamyonun kasasında yaptıkları aramada kaçak göçmenlerin olduğunu fark etti. Ekiplerce yapılan incelemede kamyonun kasasında 113 kaçan göçmen olduğu belirlendi. Kamyon kasasında nefes almakta güçlük çektikleri belirlenen çoğu Afgan uyruklu 113 kaçak göçmenin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

KERESTE YÜKLÜ GÖRÜNÜMLÜ KAMYONDAN 113 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
KERESTE YÜKLÜ GÖRÜNÜMLÜ KAMYONDAN 113 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI
KERESTE YÜKLÜ GÖRÜNÜMLÜ KAMYONDAN 113 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

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İstihbarat Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KERESTE YÜKLÜ GÖRÜNÜMLÜ KAMYONDAN 113 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KERESTE YÜKLÜ GÖRÜNÜMLÜ KAMYONDAN 113 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI - Son Dakika
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