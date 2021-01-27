Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste yola savruldu - Son Dakika

Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste yola savruldu

27.01.2021 22:52

Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste yola savruldu Kazada bir kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan kereste yüklü tır yol kenarındaki refüje devrildi.

Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste yola savruldu

Kazada bir kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan kereste yüklü tır yol kenarındaki refüje devrildi. 1 kişinin yaralandığı kazada tarım arazisine savrulan keresteler ise olay yerine gelen bir başka kamyona yüklendi.

Olay, Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Habib Y. idaresindeki 15 SD 096 plakalı kereste yüklü kamyon sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan sürücü Habib Y.'yi ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza sonrası devrilen kamyonun kasasından tarım arazisine savrulan keresteler ise olay yerine gelen bir başka kamyona yüklenerek kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste yola savruldu
Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste yola savruldu
Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste yola savruldu
Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste yola savruldu

Karahisar, Jandarma, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste yola savruldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürdü Son dakika: Biden, Trump'ın giderayak onayladığı BAE'ye silah satış sözleşmesini askıya aldı Beşiktaşlı Mensah'ın F.Bahçe'yle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan anlaşıldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Nesrin Cevadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma'nın fragmanı kafaları karıştırdı Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış
Süper Kupa'nın son anlarında büyük gerilim! Bir anda saha kenarı karıştı Süper Kupa'nın son anlarında büyük gerilim! Bir anda saha kenarı karıştı         
23:02
ABD Merkez Bankası faiz kararını sabit bıraktı ABD Merkez Bankası faiz kararını sabit bıraktı         
22:12
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce karısını sonra kendisini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce karısını sonra kendisini öldürdü         
21:58
Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir         
21:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü         
20:48
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı         
19:47
Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi         
18:19
Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı         
17:21
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım         
11:38
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 23:13:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kereste yüklü kamyon devrildi, tonlarca kereste yola savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei