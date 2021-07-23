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KERESTE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

KERESTE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

23.07.2021 17:53

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde TEM Otoyolu'nda, kereste yüklü TIR, otomobile çarpıp devrildi.

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde TEM Otoyolu'nda, kereste yüklü TIR, otomobile çarpıp devrildi. TIR şoförünün yaralandığı kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, 16.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampası mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ali Işık yönetimindeki 24 EU 289 plakalı TIR, aynı yöne giden Engin Çelik yönetimindeki 45 M 6955 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Kazada, TIR şoförü Mehmet Ali Işık yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Işık, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar, Düzce gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi.

KERESTE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI
KERESTE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI
KERESTE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI
KERESTE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI
KERESTE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI
KERESTE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI

TEM Otoyolu, İstanbul, Düzce, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KERESTE YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, TEM OTOYOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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