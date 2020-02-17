Kereste yüklü tırın ısınan balataları itfaiye ekiplerince soğutuldu - Son Dakika

Edirne'de kereste yüklü tırın ısınan balataları itfaiye ekiplerince soğutuldu.
Romanya'dan İstanbul'a giden Sercan Bayrak idaresindeki kereste yüklü 34 RD 0568 plakalı tırın, E-80 otoyolunun 22. kilometresinde balatalarından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, ısınan balatalara ilk müdaheleyi yangın tüpüyle yaptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balatalarda soğutma çalışması yaptı. Ekipler, balatalardan kıvılım sıçraması ihtimaline karşı dorsenin brandasını açarak keresteleri kontrol etti.
Polis olay yerinde önlem aldı, Kapıkule'den İstanbul'a giden trafik tek şeritten sağlandı. Soğutma çalışmasının sona ermesiyle tır olay yerinden kaldırıldı, yol trafiğe açıldı.