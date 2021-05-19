Keresteleri ateşe veren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Keresteleri ateşe veren zanlı adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya sanayiinde 5 farklı yerde keresteleri ateşe veren şahıs adliyeye sevk edildi.

İnegöl Mobilya Sanayi Sitesinde 5 farklı yerde istifli keresteler, çöp yığını ve araç lastiklerini ateşe veren şüpheli Onur A.'nın 7 Mayıs 2021 tarihinde kapalı semt pazarının camlarını kırdığı da ortaya çıktı. Şüphelinin psikolojik sorunları olduğu için bu tür olaylar gerçekleştiği öğrenildi. Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.