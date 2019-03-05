Son Dakika Haberleri: Kerevitaş, 2018 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Kerevitaş, 2018 Finansal Sonuçlarını Açıkladı

2 saat önce

Kerevitaş, geçen yıl 2,4 milyar TL ciro, 562,9 milyon TL brüt kar ve 34,5 milyon konsolide net zarar açıkladı.

Kerevitaş, 2018 Finansal Sonuçlarını Açıkladı, System.String[]
Kerevitaş, geçen yıl 2,4 milyar TL ciro, 562,9 milyon TL brüt kar ve 34,5 milyon konsolide net zarar açıkladı.

Kerevitaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2018 yılı finansal sonuçları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyuruldu.

Şirketin 2018 cirosu, 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ise 2017'ye göre yüzde 85,2 arttı ve elde edilen FAVÖK geliri 343,6 milyon TL oldu.

Kerevitaş'ın brüt karı, 2017 yılına göre yüzde 36,1 artarak 562,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin geçen yıl konsolide net zararı 34 milyon 570 bin lira oldu.

Şirketin dondurulmuş gıda ve konserve iş biriminde 2018'de FAVÖK yüzdesi 6,4'den 15,5'e yükselirken, dondurulmuş gıda iş kolunda net ciro yüzde 15,6 arttı. Brüt kar ise 218,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yağ iş kolunda FAVÖK marjı yüzde 8,1'den yüzde 13,4'e yükseldi. Brüt kar ise yüzde 31'lik artışla 344,1 milyon TL oldu.

İhracat büyümeye katkı sağladı

Kerevitaş'ın 2018 yılında gerçekleştirdiği ihracat, büyümesine katkı sağlarken, şirket 2018 boyunca hem dondurulmuş gıdada hem de margarinde güçlü pazar liderliğini korudu. 2 bin 200'ü aşan çalışanıyla, 6 kıtada, 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kerevitaş, odaklanılan pazarlarda markaların pazar payını büyütürken, yeni pazarlara açılma konusunda da önemli adımlar attı.


Özellikle Orta Doğu pazarına hem margarin hem de dondurulmuş gıda ve konserve ihraç eden Kerevitaş, yeni ürünleriyle 2017'ye göre ihracatta yüzde 20'nin üzerinde önemli bir ivme yakaladı.

SuperFresh'in aldığı Turquality desteğiyle, ihracatta ve karlılıkta yakalanan artışın 2019'da da devam etmesi hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Kerevitaş, Güncel
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