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Kerevitaş 9 aylık dönemde ihracatını yüzde 81 artırdı - Son Dakika

Kerevitaş 9 aylık dönemde ihracatını yüzde 81 artırdı

08.11.2021 20:54
Kerevitaş 9 aylık dönemde ihracatını yüzde 81 artırdı

Kerevitaş, Ar-Ge ve inovasyona dayalı iş modeliyle ürün yelpazesini tüketici beklentileri doğrultusunda sürekli genişletirken, bu başarısını dış pazarlarda da sürdürerek ihracatını 2021'in 9 aylık döneminde yüzde 81 artırdı.

Kerevitaş, Ar-Ge ve inovasyona dayalı iş modeliyle ürün yelpazesini tüketici beklentileri doğrultusunda sürekli genişletirken, bu başarısını dış pazarlarda da sürdürerek ihracatını 2021'in 9 aylık döneminde yüzde 81 artırdı.

Taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarında faaliyet gösteren Kerevitaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, konsolide cirosunu yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 3,15 milyar TL'ye yükseltti.

Kerevitaş'ın Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi'nde ciro yüzde 23,5 artışla 820 milyon TL olurken Yağ İş Birimi'nde ise ciro yüzde 57,7 artışla 2,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, Kerevitaş'ın dondurulmuş gıda ve konserve sektöründeki markası SuperFresh, pazara sunduğu yeni ürünlerle liderliğini güçlendirdi. Kerevitaş çatısı altında faaliyet gösteren Besler de yılın ilk dokuz ayında yüzde 64 ciro payıyla pazardaki gücünü sürdürdü.

Kerevitaş 9 aylık dönemde ihracatını yüzde 81 artırdı.

"Güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi sürdüreceğiz"

Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Şükrü Çin, yılın dokuz ayında liderliklerini güçlü bir konuma taşıdıklarını ifade etti.

Kerevitaş'ta hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürülebilir büyümenin devam ettiğini aktaran Şükrü Çin, şunları kaydetti:

"Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı artırarak ürün portföyümüzü tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına göre sürekli geliştiriyoruz. 2021 yılının ilk dokuz ayında dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarındaki lider konumumuzu güçlendirerek Krevitaş'ın güçlü markalarıyla tüketicilerimize yenilikçi lezzetleri sunmaya devam ettik. Yılın son çeyreğine girerken güçlü markalarımızla sektör liderliğimizi sürdüreceğiz."

Araştırma Geliştirme, Türk Lirası, Kerevitaş, ciro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerevitaş 9 aylık dönemde ihracatını yüzde 81 artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kerevitaş 9 aylık dönemde ihracatını yüzde 81 artırdı - Son Dakika
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