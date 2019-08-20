Son Dakika Haberleri: Kerevitaş ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı
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Kerevitaş ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

1 saat önce

Kerevitaş, 2019'un ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 47,2'lik artışla 198,3 milyon TL'lik konsolide FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı) elde etti.

Kerevitaş ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı, System.String[]

Türkiye'de dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi olan Kerevitaş Gıda Sanayi, yılın ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurdu. Şirketin 2019'un ilk yarısındaki konsolide FAVÖK'ü, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 47,2 oranında artarak 198,3 milyon TL'ye ulaştı. Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi 74,8 milyon TL FAVÖK elde ederken; Yağ İş Biriminin FAVÖK'ü ise 123,5 milyon TL oldu. Kerevitaş, 2019 yılının ilk yarısında, konsolidede 180,1 milyon TL ihracat ve 1 milyar 281 milyon TL'lik ciro gerçekleştirdi.

Kerevitaş ihracatın desteğiyle 2019 yılının ikinci çeyreğinde büyümesini devam ettirirken, iç piyasada pazar liderliğini korudu. Bugün 2 bini aşan çalışanıyla, 6 kıtada, 70'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kerevitaş, mevcut pazarlarda markalarının pazar payını büyütürken; 2019 yılında ihracatta ve cirodaki artışını sürdürmeyi hedefliyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Kerevitaş, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:43 Kaynak: Bültenler
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