Kerevitaş'ın 2020 konsolide cirosu 3 milyar TL'yi aştı - Son Dakika

Kerevitaş'ın 2020 konsolide cirosu 3 milyar TL'yi aştı

10.03.2021 21:41
Kerevitaş'ın 2020 konsolide cirosu 3 milyar TL'yi aştı, System.String[]

Dondurulmuş gıda ve yağ sektörlerinde pazar lideri Kerevitaş, 2020 yılında konsolide cirosunu yüzde 22,6 oranında artırarak 3 milyar TL'ye yükseltti.

Dondurulmuş gıda ve yağ sektörlerinde pazar lideri Kerevitaş, 2020 yılında konsolide cirosunu yüzde 22,6 oranında artırarak 3 milyar TL'ye yükseltti.

Türkiye'nin taze dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş, 2020 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Kerevitaş, konsolide cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 22,6 oranında artırarak 3,056 milyar TL'ye yükseltti. Şirketin konsolide brüt karı 746 milyon TL'ye ulaşırken, FAVÖK de 468,7 milyon TL oldu. İnovasyona verdiği önem doğrultusunda 2020 yılında lezzetli, pratik ve yenilikçi ürünler geliştiren Kerevitaş, faaliyet gösterdiği ülkelerde tüketicilerin ihtiyaçlarına inovatif çözümler sundu ve bölgesel liderliğini güçlendirdi. Dondurulmuş Gıda ve Konserve'de 21 kategori, yağ iş alanında ise 59 markayla liderliğini devam ettirirken, Ar-Ge çalışmalarıyla toplam 67 ürün geliştirme projesini başarıyla tamamladı. Ar-Ge ve inovasyon projelerinden elde edilen cironun geçen seneye oranla yüzde 30 artması, Kerevitaş'ın doğru yatırımlar ve fikirlerle yola devam ettiğinin en önemli göstergesi oldu.

SuperFresh yenilikçi ürünlerle büyüme stratejisini sürdürdü

Kerevitaş, dondurulmuş gıda sektörünün lideri SuperFresh markasıyla 2020 yılında da büyümeye devam etti ve perakendede yüzde 60'lık ciro artışıyla dondurulmuş gıda pazarının üzerinde bir performans gösterdi. 2020 yılında yaklaşık 1,1 milyon yeni haneye giren SuperFresh, pazar payını 1,2 puan artırarak yüzde 21,5 ciro payıyla dondurulmuş gıda sektöründeki liderliğini güçlendirdi. Markalı pazarda ise yüzde 50 payla açık ara lider konumunu korudu. SuperFresh, 2020 yılında 7/24 Fırından Simit, Poğaça ve Ekmek ailesiyle "Donuk Fırıncılık", Fırında Köfte Patates ile "Hazır Yemek" ve Et & Piliç Döner Patates ürünleriyle "Isıt Ye" kategorilerine giriş yaparak tüketicileriyle buluştu.

Yağ pazarında açık ara liderlik

Besler de lider olduğu tüketici margarini pazarında 2020 yılında ciro payını bir önceki yıla göre 2 puan daha artırarak yüzde 56'ya yükseltti. Böylece en yakın rakibiyle arasındaki pazar payı farkını 33 puana çıkarmış oldu. Yüksek hane penetrasyonuna sahip ürünleriyle 2020 yılında 17 milyon haneye ulaşan Besler, pazarın en büyük markası Bizim Yağ ile paket margarinde yüzde 40 ciro payına ulaşarak liderliğini pekiştirirken, pazarın en yenilikçi markası Teremyağ ile kase margarin pazarında yüzde 48 ciro payı elde etti. Her iki marka da bilinirliğini yüzde 100 seviyesinde korumayı sürdürdü.

Şükrü Çin: "Liderliğimizi 2020 yılında da güçlü bir şekilde devam ettirdik"

Kerevitaş ve Yağ İş Birimi CEO'su Şükrü Çin, 2020 finansal sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi: "Dondurulmuş gıda ve margarin pazarındaki liderliğimizi 2020 yılında da güçlü bir şekilde devam ettirdik. SuperFresh'te geçen yıl piyasaya sunduğumuz inovatif ürünler tüketicilerimizden büyük beğeni gördü ve yaklaşık 1,1 milyon yeni haneye girme başarısı göstererek pazardaki lider konumumuzu pekiştirdik. Yağ İş Birimi'nde ise ürünlerimizle 17 milyon haneye ulaşırken, lider markalarımız Bizim Yağ ve Teremyağ'ın pazar payını istikrarlı bir şekilde artırmayı başardık. 2021 yılında da sürdürülebilirlik ve verimlilik esasıyla, çevik ve esnek yapımızdan ve tüm paydaşlarımızın değerli destek ve katkılarından aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz." - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Lirası, Kerevitaş, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kerevitaş'ın 2020 konsolide cirosu 3 milyar TL'yi aştı - Son Dakika Ekonomi


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