Kerevitaş'ın konsolide cirosu yılın dokuz ayında 2,16 milyar TL oldu - Son Dakika

Kerevitaş'ın konsolide cirosu yılın dokuz ayında 2,16 milyar TL oldu

05.11.2020 19:30
Kerevitaş'ın konsolide cirosu yılın dokuz ayında 2,16 milyar TL oldu, System.String[]

Kerevitaş'ın dokuz aylık konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 2,16 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kerevitaş'ın dokuz aylık konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 2,16 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kerevitaş, 2020 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Buna göre, şirketin dokuz aylık konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 2,16 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide brüt kar, dokuz ayda 512 milyon TL'ye yükselirken, FAVÖK ise yılın ilk dokuz ayı itibarıyla 312,4 milyon TL oldu.

Kerevitaş, SuperFresh markasıyla yılın dokuz ayında inovatif ürünlerle büyüme stratejisini sürdürdü. Bu dönemde SuperFresh, perakendede yüzde 66'lık ciro büyümesiyle dondurulmuş gıda pazarının üzerinde bir performans gösterdi. Dokuz aylık dönemde yaklaşık 400 bin yeni haneye giren SuperFresh, pazar payını iki puan artırarak dondurulmuş gıda sektöründeki liderliğini güçlendirdi. Bu dönemde SuperFresh, Pizza Tost, Tava Böreği, Taş Fırın Pizza, Piliç Döner & Patates, Kasap Köfte ve 7/24 Fırından Ekmek, Simit, Poğaça ürünlerini tüketicilerle buluşturdu.

Sektörün açık ara lider firması Besler de, yılın dokuz ayında Türkiye'de markalı margarin pazarında yüzde 66 ciro payına ulaşarak pazardaki pozisyonunu daha da güçlendirdi. Bizim Yağ ve Teremyağ markalarının ortaya koyduğu başarılı performansla Besler, perakendede geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 20 artırarak pazardan daha fazla büyüme elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerevitaş ve Yağ İş Birimi Üst Yöneticisi (CEO) Şükrü Çin, pandemi döneminin başından itibaren SuperFresh ve Besler'de üretim, pazarlama ve satış faaliyetlerine kesintisiz olarak devam ettiklerini belirtti.

Gerek SuperFresh gerekse Besler'de yılın dokuz ayında, çift haneli ve toplam pazarın üzerinde gerçekleşen büyüme performansla pazar liderliğini tartışmasız bir konuma ulaştırdıklarını aktaran Çin, "Özellikle SuperFresh'te pazara bu yıl sunduğumuz yeni ürünlerin kısa sayılabilecek bir sürede, büyük ilgi görmesi bizleri memnun etti. Aynı şekilde Bizim Yağ ve Teremyağ'da hane penetrasyonumuzu her geçen gün artırarak, marka bilinirliğimizi yüzde 100 oranında korumayı başardık. Önümüzdeki dönemde de inovasyon çalışmalarımıza aynı hızla ağırlık vererek, pazardaki güçlü pozisyonumuzu korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Lirası, Kerevitaş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kerevitaş'ın konsolide cirosu yılın dokuz ayında 2,16 milyar TL oldu - Son Dakika Ekonomi


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