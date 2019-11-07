Kerevitaş'tan yılın 9 ayında 1,9 milyar lira ciro

Yıldız Holding'in Borsa İstanbul'a kote gıda firması Kerevitaş, 2019'un 9 ayında 1,9 milyar lira ciro elde etti.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, dondurulmuş gıda ve margarin sektöründe faaliyet gösteren Kerevitaş, yılın 9 ayının finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, Kerevitaş'ın 9 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla konsolide Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yüzde 18,5 oranında artış göstererek 289,5 milyon liraya ulaştı.

Taze Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi 113,1 milyon lira FAVÖK elde ederken, Yağ İş Birimi ise 176,4 milyon lira FAVÖK'e ulaştı.

Kerevitaş, 2019 Ocak- Eylül döneminde konsolidede 260,8 milyon lira değerinde ihracat gerçekleştirirken, aynı dönemde 1,9 milyar lira ciro elde etti.

9 aylık sonuçlara bakıldığında şirketin markalarından Besler, geçen yıla göre pazar payını 2 puan artırarak yüzde 66'ya yükseltti. Besler bu dönemde Luna Tereyağlı kaseyi raflara taşıdı.

Hızlı tüketim ürünleri sektöründen SuperFresh, yüzde 56 pazar payıyla toplamda 5 milyon haneye ulaşıyor. SuperFresh, bu dönemde mikrodalgada pişebilen "Şip Şak Pizza" lansmanını da gerçekleştirdi.

Kerevitaş, tüketici ihtiyaçlarını odağında tutarak yeni ürün lansmanları ve kategori yatırımlarıyla hem lideri olduğu taze dondurulmuş gıda ve yağ pazarlarını hem de markalarını büyütmeyi hedefliyor.

2 binin üzerinde çalışanıyla, 6 kıtada, 70'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kerevitaş, mevcut pazarlarda markalarının pazar payını büyütürken; yeni pazarlarda bilinirliği artırma konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.