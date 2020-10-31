Kerevitte av yasağı başlıyor - Son Dakika

ISPARTA (İHA) – Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, tüm iç sularda 1 Kasım itibariyle kerevit av yasağının başlayacağını bildirdi.

Türkiye'de kerevit üretiminde önemli bir yere sahip olan Eğirdir Gölü'nde balıkçıların göldeki temel geçim kaynağı ve ihracat ürünü olan kerevitin üreyebilmesine imkan tanınması, göldeki popülasyonun artarak devam etmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi adına, uygulanacak olan kerevit av yasağı, 1 Kasım tarihinden itibaren başlıyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, tüm iç sularda 30 Haziran'a kadar kerevitlerin avlanması, nakli, pazarlaması, ihracatı ve işlenmesinin yasak olduğunu bildirdi.

"Yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Ülkemizde kerevit üretiminde 1. sırada yer alan Eğirdir Gölü'nde balıkçılarımızın göldeki temel geçim kaynağı olan ihracat ürünümüz kerevitin üreyebilmesine imkan tanınması, göldeki popülasyonun artarak devam etmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi adına getirilen bu yasaklara uyulması son derece önem arz etmektedir. Bu sebeple balıkçılarımızın 1 Kasım'dan önce kerevit pinterlerini gölden çekmeleri gerekmekte olup yasak dönemde kerevit avcılığı, satışı ve naklini yapanlar ve getirilen diğer yasaklara uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği yasal işlem yapılacağı kamuoyuna duyurulur." - ISPARTA