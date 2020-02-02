Kereviz Sapı Suyu Tarifi - Son Dakika
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Kereviz Sapı Suyu Tarifi

6 saat önce

Malzemeler: 2 demet kereviz sapı 1 adet yeşil elma 1 adet misket limonu suyu 1 çay kaşığı büyüklüğünde zencefilTarif: Kereviz yapraklarını elinizle kopararak saplardan ayırın.

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Malzemeler:


2 demet kereviz sapı

1 adet yeşil elma

1 adet misket limonu suyu

1 çay kaşığı büyüklüğünde zencefil


Tarif:


Kereviz yapraklarını elinizle kopararak saplardan ayırın.

Kopardığınız kereviz yapraklarınızı et yemeklerinizde ya da çorba yaparken kullanabilirsiniz.

Yapraklarından ayırdığınız kereviz saplarını iyice yıkayın.

Zencefilin kabuğunu soyun.

Elmanın da kabuğunu soyup 4-5 parçaya dilimleyin.

Arçelik B-Fit Slow Juicer Meyve Sıkacağı içerisine kereviz saplarını, elma dilimlerini, zencefili ve limon suyunu ekleyip çalıştırın.

Elde ettiğiniz kereviz sapı suyunuzu bekletmeden tüketin.

Afiyet olsun!


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Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:03 
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