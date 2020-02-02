Kereviz Sapı Suyu Tarifi

Malzemeler:
2 demet kereviz sapı
1 adet yeşil elma
1 adet misket limonu suyu
1 çay kaşığı büyüklüğünde zencefil
Tarif:
Kereviz yapraklarını elinizle kopararak saplardan ayırın.
Kopardığınız kereviz yapraklarınızı et yemeklerinizde ya da çorba yaparken kullanabilirsiniz.
Yapraklarından ayırdığınız kereviz saplarını iyice yıkayın.
Zencefilin kabuğunu soyun.
Elmanın da kabuğunu soyup 4-5 parçaya dilimleyin.
Arçelik B-Fit Slow Juicer Meyve Sıkacağı içerisine kereviz saplarını, elma dilimlerini, zencefili ve limon suyunu ekleyip çalıştırın.
Elde ettiğiniz kereviz sapı suyunuzu bekletmeden tüketin.
Afiyet olsun!
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