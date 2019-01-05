Kerevizin Fiyatı Üreticisini Sevindirdi

İzmir'de kereviz üretimi geçen yıla göre azaldı ancak fiyatların artması üreticiyi memnun etti.

EŞBER AYAYDIN - İzmir'de kereviz üretimi geçen yıla göre azaldı ancak fiyatların artması üreticiyi memnun etti.



Türkiye'nin önde gelen sebze üretim merkezlerinden Torbalı ilçesinde kereviz ekili bahçelerde hasat devam ediyor.



Ovadaki yaklaşık 5 bin dekar arazide devam eden hasatta işçiler soğuk ve yağışlı havaya rağmen "tarlaların beyaz elması" olarak adlandırılan kerevizleri toprağın altından çıkarıyor.



Düşük kalorisi nedeniyle tercih edilen sebzeler arasında yer alan kereviz, temmuz-eylül aylarında toprakla buluşuyor, kasım ayından itibaren tek tek sökülerek traktörlere yükleniyor.



Tazyikli su altında çamurlarından arındırılan ürünler İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere yurt genelindeki haller ve marketlere yönlendiriliyor.



Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge çiftçisinin ana geçim kaynakları arasında yer alan kerevizin yıldan yıla üretim alanlarının büyüdüğünü ifade etti.



Sağlıklı beslenme ve diyet programlarında tavsiye edilmesi nedeniyle talebin her geçen gün arttığına dikkati çeken Girgin, bu sezon iklimsel koşullar nedeniyle üretimde bir miktar gerileme yaşandığını kaydetti.



Girgin, "Geçen sezon üretim yüksekti, tarla çıkışı fiyatlar da 1,5-2 lira seviyesindeydi. Bu sene 4 lira civarında gerçekleşiyor. Bu sene ürün az, üreticilerimiz fiyatlardan çok memnun, pazar çok iyi ve satışlar mükemmel." dedi.



Kereviz üreticisi Nebi Karateke ise 220 dekarlık alanda kereviz ekimi yaptıklarını ve yaklaşık 850 tonluk bir üretim beklediklerini ifade etti.

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