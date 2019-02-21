Kerim Aksu, Projelerini Tanıttı

Giresun Belediye Başkanı ve CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Kerim Aksu, projelerini tanıttı.

Giresun Belediye Başkanı ve CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Kerim Aksu, projelerini tanıttı.



Aksu, Vahit Sütlaş Sahnesi'nde gerçekleşen proje tanıtım toplantısında, 10 yıllık belediye başkanlığı dönemindeki yapılan çalışmaları anlattı.



Altyapı işlerini bitirdiklerini belirten Aksu, bundan sonra ise kentin otopark, sosyal alan sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Aksu, projelerinde hayal olmadığını, hepsinin yerinin belirli olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:



"2009-2019 yılları arasında yaklaşık 900 araçlık otopark yaptık, şu an hedefimiz 2 bin 500 araçlık otopark yapmak, yeni yol arterleri açmak. Yaklaşık 15 kilometrelik yeni yol açmışız şehir içinde, bunları daha da çoğaltarak vatandaşların trafik sorununu ve sosyal alan sorununu gidereceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde kültürel, altyapı ve sosyal alan, yeşil alanlarla kentimizi daha yeşil Giresun haline getirmeyi planlıyoruz."



CHP ve İYİ Parti'nin Giresun'da birleştiğini anımsatan Aksu, "Her iki partinin de tek amacı birlikte şehrimize hizmet etmek, halkımıza hizmet etmek, başka bir düşüncesi yok. Ben iki genel başkanıma da teşekkür ediyorum bizi birleştirdiği için." dedi.

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