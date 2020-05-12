Kerim Amca'nın efsane fötr şapkası oğlunun makam odasında - Son Dakika
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Kerim Amca'nın efsane fötr şapkası oğlunun makam odasında

6 saat önce

Ağrı'nın siyasetine bir dönem sempatik tavırları ve seçim meydanlarındaki esprili konuşmaları ile ün kazanmış herkesin Kerim Amca olarak tanıdığı Merhum Kerim Yıldız'ın kendisi ile özdeşleşmiş meşhur fötr şapkası, yapılan son Ziraat Odası Başkanlığı seçimini kazanan oğlu Ömer Yıldız...

Kerim Amca'nın efsane fötr şapkası oğlunun makam odasında, System.String[]

Ağrı'nın siyasetine bir dönem sempatik tavırları ve seçim meydanlarındaki esprili konuşmaları ile ün kazanmış herkesin Kerim Amca olarak tanıdığı Merhum Kerim Yıldız'ın kendisi ile özdeşleşmiş meşhur fötr şapkası, yapılan son Ziraat Odası Başkanlığı seçimini kazanan oğlu Ömer Yıldız tarafından makam odasına plaket şeklinde bırakıldı.


Ağrı'da iki dönem belediye başkanlığına aday olan ancak seçilmediği halde bütün bir kentin sempati ve saygısını kazanan, adı ülke geneline yayılan tüm Ağrı'nın Kerim Amca'sı Kerim Yıldız'ın efsane olmuş fötr şapkası, hatırasını yaşatmak isteyen oğlu Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız tarafından makam odasına bırakıldı.


Ziraat Odası Başkanlığı'na giden Ağrılıları gördüklerinde, maziye tebessümle güzel bir yolculuğa çıkaran fötr şapkasının hikayesini ve merhum babasını anlatan Ağrı Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız, babasının neşesi, kişiliği ve karakteri ile Ağrı'ya mal olmuş, Ağrı ile özdeşleşmiş, her zaman hatırladığın da insanların yüzlerinin gülümsemesine sebep olan önemli bir figür olduğunu söyledi.


Kerim Amca'nın özellikle aşiretçiliğin ve kavgaların yoğun yaşandığı bir dönemde Ağrı'da siyaset yaptığını ve hiçbir zaman kavgadan yana olmadığını, her zaman barış için uğraştığını dile getiren Yıldız, babasının Ağrı'ya hizmet etmek amacıyla siyaset yaptığını ancak seçilemese de Ağrı'da iz bıraktığını ifade etti.


Yıldız: " Benim rahmetli babamı Ağrı'da ve ülkede herkes bilir ve tanırdı. Kendisi sevecenliği ve karakteri ile bu memlekette iz bıraktı. İki dönem Ağrı Belediyesine aday oldu. Ancak seçilemedi. Fakat seçilemese de kişiliği ve karakteri ile her kesin saygısını kazandı. Zaman geçse de anıları ve hikayeleri anlatılır. Bize de evlatları olarak kalan en büyük mirası bu yönü ve kişiliğidir. O her zaman barış ve kardeşlik ten yanaydı. Bu gün bizde onun yolundan gidiyoruz. İnşallah onun bu memlekette gerçekleştirmek istediklerini bize gerçekleştirmeyi Allah nasip eder. Hep birlikte Ağrı'da memleketimizde güzel hizmetler yaparız" dedi.


'Seçimi kazandığını düşünerek, "şapkamı makam odasına götürüp bırakın" demişti,'


Babası ile özdeşleşmiş meşhur fötr şapkayı makam odasına bırakmasının sebebini anlatan Yıldız, Kerim Amca'nın 1999 belediye başkanlığı seçimlerinde seçim günü, secimi kazandığına kesin gözüyle baktığı için sonuçlar açıklanmadan şapkasının belediye makam odasına götürülüp bırakılmasını istediğini anlatarak: " Babamla birlikte yaşadığım en unutulmaz seçim hikayemiz odur. Babam o gün seçimi kazandığını düşünüyordu. Sonuçlar açıklanmadan şapkasını belediye makam odasına götürmemizi istemişti. Ancak sonuçlar açıklanınca seçimi kaybetmişti. Ondan sonrada nasip olmadı zaten. Ama babam buna rağmen hiç bir zaman neşesini ve duruşunu kaybetmedi. Bu yönü bize hep örnek oldu. O günün hemen sonrasında yine topladı bizi düşüncelerini hepimizle paylaştı. Bende o gün bu gündür babamı örnek aldım. Hep o ideallerini gerçekleştirmeyi kendime hedef koydum ve onun yolunda gideceğime söz verdim. Bu günde o hedef doğrultusunda Ziraat Odası Başkanı olarak seçildim. Daha önce belediye meclis üyesiydim. Ama daha iyi hizmet için oradan istifa ettim. Ziraat Odası Başkanlığında hizmetime başlarken hem babamın Ağrı ile özdeşleşmiş hatırasını yaşatmak hem de onun bana miras olarak bıraktığı hayalini gerçekleştirmek için onun şapkasını makam odasına bıraktık. Her zamanda hatırlıyoruz. Buraya gelen hemşerilerimiz de Ağrı'ya mal olmuş Kerim Amcalarını güzel hatırlıyorlar" seklinde konuştu.


'İnşallah günü geldiğinde o şapkayı belediye makam odasına da bırakacağız'


Gelecek seçimlerde merhum babasının en büyük hayali olan Belediye Başkanlığı için aday olacağını belirten Yıldız: "Benim babam Ağrı'ya hizmet etmek, Ağrı'da kardeşliği inşa etmek, barışı sağlamak için belediye başkanlığına aday oldu. Ama seçilmedi. Tabi ki bu onun hizmet etme amacını değiştirmedi. Seçilemese de hizmet etti. Ağrı'ya mal oldu. Ağrı'nın akılda kalan en önemli figürlerinden oldu. Ama biz onun bütün düşüncelerini biliyoruz ve hayallerini gerçekleştirmek için onun bize bıraktığı yolda yürüyeceğiz. Ağrı için kardeşlik için gelecek seçimlerde aday olmayı düşünüyoruz. İnşallah Ağrı'nın değeri Kerim Amca'nın efsane fötr şapkası belediye makam odasının başköşesinde de olacak ve biz her şartta Ağrı ya onun tebessüm ettiren güzel kişiliği ile Ağrı'ya hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kerim Yıldız, Ömer Yıldız, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 12:30 Kaynak: İHA


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