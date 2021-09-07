Kerim Avcı, Bandırmaspor'da

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor transfer sezonunun kapanmasına yakın Gençlerbirliği'nden Kerim Avcı'yı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncularından Kerim Avcı'yı 2 yıllığına renklerine bağlayan imzayı attırdı. Bordo-beyazlı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcu, kariyerine Rot-Weiss Essen takımında başladı ve bugüne kadar Kayseri Erciyes, Altınordu, Balıkesirspor, Sivasspor, Gaziantep, Adana Demir ve Gençlerbirliği takımlarında devam etti. Tecrübeli oyuncu çıktığı 326 maçta 79 kez ağları havalandırdı. - BALIKESİR