Kerim Boyraz, dünya şampiyonluğu hedefine ulaştı - Son Dakika

Vücut geliştirme sporunda ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kazandığı başarılarla Eyüpsultan'ın gururu olan 22 yaşındaki Kerim Boyraz, çok istediği dünya şampiyonluğu hedefine ulaştı.



Gençler Dünya Şampiyonası 3.'lüğü bulunan genç yetenek, 22-25 Kasım tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2019 Gençler Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 1. olarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi. 39 ülkeden 500 sporcunun katıldığı şampiyonada atletik fizik sıkletinde birinci olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Kerim Boyraz, "Şampiyonaya çok iyi bir şekilde hazırlandım. Bu defa daha tecrübeli olduğum için geçen seneki hataları yapmadım. Şampiyon olarak ülkeme dönmek en büyük hayalimdi, bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. O anki duygularımı kelimelerle ifade etmek çok zor. Marşımız okunurken ve bayrağımız göndere çekilirken tüylerim diken diken oldu. Şimdi hedefimde Mayıs ayında İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası var. Bu şampiyonada da 1.'lik kürsüsüne çıkarak dünya şampiyonluğu unvanıma Avrupa Şampiyonluğunu da eklemek istiyorum" dedi.



Başkan Deniz Köken'den tebrik



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kendisini makamında ziyaret eden Kerim Boyraz'ı başarısından dolayı tebrik etti. Mayıs ayında İspanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda da kendisinden şampiyonluk beklediklerini söyleyen Başkan Deniz Köken "Bireysel sporculara daha çok destek vermeye devam edeceğiz. Kerim'i takip etmeye devam edeceğim. İnşallah 5 ay sonra kendisiyle Avrupa Şampiyonu olarak bir kez daha görüşeceğiz" dedi. - İSTANBUL