KERİM CAN 46 SAAT SONRA BULUNDU; JANDARMA 'OH BE' DEDİ - Son Dakika

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde ailesiyle gittiği ormanlık alanda kaybolduktan 46 saat sonra bulunan otizmli ve işitme engelli Kerim Can Güney tedavi ve sağlık kontrolü için Gölhisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede kontrolden geçirilen Kerim Can Güney'e burada serum tedavisi uygulanmaya başladı. Kerim Can Güney'e burada meyve suyu da ikram edildi. Gölhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Öztürk, Kerim Can Güney'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve müşahede altında tutulduğunu söyledi.

Kerim Can Güney'in ailesinin komşusu olan Münire Ertekin, küçük çocuğun hastanedeki tedavi sürecinde yanında yer alırken, "Umudumuzu hiç kaybetmedik. Kerim Can'ın bulunacağını biliyorduk. Allah'a şükür sağ salim bulundu. Aile adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da Kerim Can Güney'in bulunmasının ardından ilçeye giderek hem çocuğun babası hem de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiple bir araya geldi. Vali Arslantaş'ın 'geçmiş olsun' dediği baba Adem Güney ise çalışmalara katılan tüm ekiplere ve kendisine teşekkür etti.