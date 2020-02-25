Kerim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği telefonla ders çalışmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kerim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği telefonla ders çalışmaya başladı - Son Dakika

Kerim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği telefonla ders çalışmaya başladı

6 saat önce

Elazığ'da babası ve kardeşini depremde kaybeden, annesi ile birlikte enkazdan sağ kurtarılan 14 yaşındaki Kerim'in isteği üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından telefon gönderildi.

Kerim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği telefonla ders çalışmaya başladı, System.String[]

Elazığ'da babası ve kardeşini depremde kaybeden, annesi ile birlikte enkazdan sağ kurtarılan 14 yaşındaki Kerim'in isteği üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından telefon gönderildi. Kerim, hastane odasında telefondan ders çalışmaya başladığını belirtirken, anne ise artık oğluna sarılarak acılarını dindirmeye çalıştığını aktararak, o gece yaşananları anlattı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Baba Necmettin ve oğlu Salih İnce, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesi nedeniyle enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Enkazdan anne Gülsüm 11 saat sonra, 14 yaşındaki oğlu Kerim İnce ise kısa sürede yaralı olarak ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Annenin hastanede tedavisi tamamlanırken, oğlu Kerim'in ise tedavisi sürüyor. Hastanede tedavisi süren Kerim'i, geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüntülü olarak görüşmesini sağlamıştı. Kerim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonunun enkaz altında kaldığını söyleyerek, bulunmasını istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da depremzede Kerim'e cep telefonu gönderdi.

ERDOĞAN TELEFON GÖNDERDİ, DERSLERİNE ÇALIŞIYOR

Kerim, enkazdan 11 saat sonra çıkan annesine sarılarak hayatını devam ettirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği telefonda da derslerine çalışmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde telefon istediğini ifade eden Kerim İnce, "Telefonum geldi. Çok sevindim. Cumhurbaşkanımızı sevdiğim için telefonun ekran fotoğrafı olarak onun resmini koydum. 2 oyun yükledim. Sosyal aktiviteler var. Telefonumdan ders videoları da dinliyorum. Burada hastanede biraz geri kaldım. Derslerimden bu açığı kapatmak için ders videoları izliyorum" dedi.

"OĞLUMA TUTUNUYORUM"

Deprem anında eşi 2 çocuğu ve yeğeni dışarı çıktığını aktaran Gülsüm İnce, "Deprem anında ben içeride kaldım. Bina üzerime çöktü. Eşim ve küçük oğlum hayatını kayıp etti. Oğlumun da ayakları kırıldı. Bende 11 saat enkazın altında kaldım. Bu saatten sonra her şeyim oğlum. Oğluma tutunuyorum. Birbirimize moral oluyoruz. Telefonum yanımdaydı 112'yi aradım. Onlar bana enkaz altında destek çıktılar. 11 saat enkazın altında kalırken AFAD ekipleri geldi. Onlar bizi kurtardı. Vücudumda ezikler ve morluklar vardı" diye konuştu.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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