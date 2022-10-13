Kerim-Selim Altınok kardeşler, 40. sanat yılında Bakırköy'de konser verdi

Türkiye'nin sayılı mandolinistleri arasında yer alan Selim Altınok ile gitarist ve solist Kerim Altınok, "40. Sanat Yılı Konseri"nde sahne aldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şubesince düzenlenen etkinlik, Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu

Konser öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Selim Altınok, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Müzik bir aşk, sanat aşkı. Bu bizim içimizde tutku. Çok küçük yaşlarda başladı. Aslında 50 yıl doldu diyebilirim. Biz 1980'li yılların başında Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk defa sahneye çıkmıştık. Aynı zamanda o sene ben keman hocam Semahattin Cem ile tanışmıştım, başlangıcı orası kabul ediyoruz." dedi.

"Bu birlikteliğin Türkiye'yi kucaklamasını istiyoruz"

Selim Altınok, üniversite yıllarında çok sesli koro çalışması yaptıklarını ve konservatuvarda 3 yıl şan bölümünde okuduklarını vurgulayarak, kendilerini yetiştiren hocalara teşekkür borçlu olduklarını söyledi.

Gelecekte bir koro kurmayı arzuladıklarını ifade eden Selim Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önceki yıllarda biz, 10 yıl süreyle Türkiye'de görme engellilerden kurulu ilk koroyu kurduk. Ama o koroya belli bir zaman sonra bir ara verilmişti. Pandemi döneminde tekrar başladık. Şimdi tekrar önümüzdeki aydan itibaren bu çalışmayı başlatmak istiyoruz. Konserlerimiz ayrıca tabii orkestralarla ikili olarak da devam edecek."

Selim Altınok, Yunus Emre'nin adının verildiği bir merkezde sahneye çıkıyor olmaktan da büyük mutluluk duyduklarına işaret ederek, "Biz de hayatımızda hep orkestralar, müzik toplulukları kurduk hem de birlikte olmak için çabaladık. Bu birlikteliğin Türkiye'yi kapsamasını, kucaklamasını istiyoruz ki çok daha hızlı ilerleyebilelim." ifadelerini kullandı.

"İkimizi toplayınca yaşımız 100'ü çoktan geçti"

Kerim Altınok ise müzikal anlamda ikiz kardeşe sahip olmanın büyük bir avantaj sağladığını kaydederek, "Müzikte uyum diye bir şey var. Bunu sağlamanın kolay yolu oluyor. Çünkü sürekli beraberiz. Duygular da birbirine yakın. Tabii ki yolda bir sürü yoldaşımız oldu. 40. yıl kutlamamızda sağ olsunlar kırmadılar hepsi uzaklardan da olsa geldi." diye konuştu.

Hayata gelmiş olmanın önemine dikkati çeken Kerim Altınok, "Nefes almak ayrıcalık. Görme engeli, empati yaptığınızda belki çok zor bir engel gibi gözükür ama biz o şekilde hissetmiyoruz. Yaşımız altmışa yaklaşıyor. İkimizi toplayınca yaşımız 100'ü çoktan geçti. Ona rağmen her sabah büyük bir heyecanla 'Bugün bizim için yeni bir gün. Her yeni gün bizim için bir ışıktır.' diyoruz. Bizim ışıklarımız içimizde yanıyor. Bunu bize sağlayan sanat." değerlendirmesinde bulundu.

Kerim ve Selim Altınok kardeşlerin belgeselinin gösterimiyle başlayan etkinlikte, Hakan Ceyhan Empati Dans Topluluğu ve Azeri Halk Dansları da sahne aldı. Konserde ayrıca solistler Buğra Kurtuluş, Sevda Yılmaz Bozbey, Hülya Çubuk ve Derya Aksüt müzikseverlerin karşısına çıktı.