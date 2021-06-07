Kerim Taşçı Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. - Son Dakika

Kerim TAŞÇI hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Hasanbey Mahallesi sakinlerinden Elif TAŞÇI'nın eşi Abdurrahman, Abdullah ve Sallı TAŞÇI'nın babaları Salih TAŞÇI'nın dedesi Kahraman TAŞÇI'nın kayınpederi Kerim TAŞÇI hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Abdurrahman TAŞÇI: 0536 542 81 56
07 Haziran 2021, Pazartesi
Kaynak: Habermetre
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