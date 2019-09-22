Son Dakika Haberleri: Kerim Taşkıran: "Euroleague'de hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek"
Son Dakika Spor Haber

Kerim Taşkıran: "Euroleague'de hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek"

28 dakika önce

Yeni sezon öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Botaş Spor Kulübü Başkanı Dr. Kerim Taşkıran, "Euroleague'de hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek" dedi.

Kerim Taşkıran:

Yeni sezon öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Botaş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Dr. Kerim Taşkıran, "Euroleague'de hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek" dedi.


Kadınlar Basketbol Süper Lig'i takımlarından Botaş Spor Kulübü, 2019-2020 sezonunun ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Botaş'ın Yapracık Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda kulübün tarihinden bahsederek konuşmasına başlayan Botaş Spor Kulübü Başkanı Dr. Kerim Taşkıran, "Hedefimiz bu sezonda ligi üst sıralarda tamamlamak ve Euroleague'e katılmak" ifadelerini kullandı.


Hedeflerine de değinen Başkan Taşkıran, "Geçen sezondan aramızda kalan arkadaşlarımız olduğu gibi ayrılanlar da oldu. Ayrılanların yerine yeni oyuncularımız takıma katıldı. Bu oyuncuların kulübümüze güç katacağını düşünüyoruz. Geçen sezon başında koyduğumuz hedeflere sezon sonunda ulaştık. Hedefimiz bu sezonu da ligi üst sıralarda tamamlamak ve Euroleague'e katılmak. Geçtiğimiz sezonu ligi istediğimiz noktada bitirerek, Euroleague'e ön elemeli de olsa gitme hakkı elde ettik. Euroleague'de hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Yeni transferlerimizi bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirdik. Teknik ekibimize ve oyuncularımıza yönetim olarak inanıyor ve güveniyoruz. Yönetim olarak üstümüze düşeni yapma gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından Başkan Kerim Taşkıran, konuşmasının ardından gazetecilere takımı tanıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Taşkıran, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'da Daniel Sturridge kadrodan çıkarıldı!
Garry Rodrigues, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yok! Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı ilk peşinde Milli güreşçi Rıza Kayaalp: Biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 13:55:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kerim Taşkıran: "Euroleague'de hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]