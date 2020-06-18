Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu - Son Dakika

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, son dönemlerde küs olduğu arkadaşı Caner Çalışır'ın vefatının ardından sessizliğini bozdu. Durmaz, "Onunla küs ayrılmak istemezdim ama böyle oldu" ifadelerini kullandı.

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu, System.String[]

Dj'lik yapan sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, geçtiğimiz hafta çoklu organ yetmezliğine bağlı geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti. Öldüğünde yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz ile küs oldukları ortaya çıkınca, ünlü fenomen sessizliğini bozdu.

"BUNA ALIŞABİLMEK ÇOK ZOR"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videolar ile takipçilerine içine döken Kerimcan Durmaz, "İnanamıyorum hala. Altı yıldır en güzel anılarımı geçirdiğim arkadaşım, 'dostum' dediğim insan artık yok. Buna alışabilmek çok zor" dedi.

"ASLA BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM"

Caner ile son iki ay birbirlerine kırgın olduklarını belirten Durmaz, "Küsüp barışabiliriz normal arkadaşlar gibi. Biz düşman değildik. Hala arkadaştık ama sadece birbirimize kırgındık. Asla böyle olsun istemezdim. Onunla küs ayrılmak istemezdim ama böyle oldu. O kadar çok konuştular ki, boş boş. Aslı astarı olmayan haberler çıktı. Söylenenler beni rahatsız etti. Görmek istemedim, telefondan uzaklaştım. Bir yerlere çıkacak, açıklama yapacak gücüm yoktu. Zaman her şeyin ilacı. Hayat ne kadar gerçekse, maalesef ölüm de o kadar gerçek" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜNÜN ARKASINDAN DEDİKODU YAPMAYIN"

Açıklamasının devamında Caner'e dua isteyen Kerimcan Durmaz, şöyle devam etti: "Çok zor bir durum. Her şeyi birlikte yaptığın arkadaşının öldüğünü düşün, çok zor. Acımızı deşmeyin. Ona dua edin, tek ricam bu. Ölünün arkasından dedikodu yapmayın. Çok ucuz görünüyorsunuz çünkü. Bana destek olanlara teşekkür ediyorum."

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:00 

Son Dakika Magazin Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu - Son Dakika Magazin
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