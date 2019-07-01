Son Dakika Haberleri: Kerimcan Durmaz hem eğlendi hem eğlendirdi
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Kerimcan Durmaz hem eğlendi hem eğlendirdi

1 saat önce

MARMARİS'te beş yıldızlı bir otelin plajında sahne alan internet fenomeni Kerimcan Durmaz, DJ kabininde hem eğlendi hem eğlendirdi.

Kerimcan Durmaz hem eğlendi hem eğlendirdi, System.String[]
MARMARİS'te beş yıldızlı bir otelin plajında sahne alan internet fenomeni Kerimcan Durmaz, DJ kabininde hem eğlendi hem eğlendirdi.
Uçak tuvaletinde müstehcen görüntüleri çıktıktan sonra zor günler geçiren internet fenomeni Kerimcan Durmaz, Marmaris'teki bir plaj partisinde sahne aldığı DJ kabininde sevenlerinin ilgisiyle moral buldu. Marmaris'e 14 kilometre uzaklıktaki İçmeler Mahallesi'nde bulunan bir otelin sahilindeki plaj partisinde DJ kabininde birbirinden hareketli müzikleri çalan ve çoğunlukla yabancı şarkılara eşlik eden Durmaz, hem eğlendi hem eğlendirdi. Partiye katılan ve çoğunluğu 18-30 yaş arasında olan çok sayıda kişi, cep telefonlarıyla Durmaz'ı görüntüledi.

- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:44 Kaynak: DHA
Kerimcan Durmaz, Marmaris, Magazin
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