Son Dakika Haberleri: Kerimcan Durmaz Uludağ'da Gençleri Eğlendirdi

Kerimcan Durmaz Uludağ'da Gençleri Eğlendirdi

41 dakika önce

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da düzenlen TikTok Whitefest'te dün gece DJ Kerimcan Durmaz sahne aldı.

Kerimcan Durmaz Uludağ'da Gençleri Eğlendirdi, System.String[]
KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da düzenlen TikTok Whitefest'te dün gece DJ Kerimcan Durmaz sahne aldı. Binlerce üniversiteli genç ile eğlenen Durmaz esprileriyle de eğlenmeye gelenleri güldürdü. Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da düzenlenen TikTok Whitefest'te dün gece Kerimcan Durmaz sahne aldı. Altıncı günün gecesinde Uludağ'da eksi yedi derecede konsere binlerce üniversiteli öğrenci gelerek alanı doldurdu. Kerimcan Durmaz bu arada yaptığı esprilerle de dinleyicileri güldürdü. Durmaz'ın, DJ kabinindeki dansları da zaman zaman alkış aldı.

Konsere gelen müzikseverler Durmaz'ın fotoğrafını da çekerek sosyal medyada paylaştı. Yaklaşık iki saat boyunca DJ kabininde kalan Durmaz, Tarkan'ın 'Yolla' şarkısı ile sevenlerine veda etti. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:58 Kaynak: DHA

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