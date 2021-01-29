KERİZ SİLKELEME AMERİKA BORSASINI NASIL SARSTI? - Son Dakika

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ABD'de dünden beri konuşulan GameStop olayı nedir? New York borsasını reddit üzerinden örgütlenen gençler mi tehdit ediyor? TÜSİAD dün yaptığı konferansta 'yeni dönem' ile ilgili hangi açıklamalarda bulundu? Nusret neden davalık oldu? Yayınımıza bağlanan Rasim Ozan Kütahyalı, Orhan Pamuk tartışması hakkında düşüncelerini anlattı. Getir; hangi yabancı şehirde çalışmaya başlayacağını duyurdu? Pamela Anderson, sosyal medyayı neden bıraktı? Cüneyt Özdemir, Türkiye ve dünyadan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

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