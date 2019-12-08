Son Dakika Haberleri: Kerkenez yırtıcısı koruma altına alındı
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Kerkenez yırtıcısı koruma altına alındı

6 saat önce

Iğdır Organize Sanayi Sitesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.

Kerkenez yırtıcısı koruma altına alındı, System.String[]

Iğdır Organize Sanayi Sitesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.


Iğdır Organize Sanayi Sitesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirildikten sonra beslenen kerkenez tedavi altına alındı. Koruma altına alınarak tedavi edilen Kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salındı. - IĞDIR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
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