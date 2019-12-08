Kerkenez yırtıcısı koruma altına alındı
6 saat önce
Iğdır Organize Sanayi Sitesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
Iğdır Organize Sanayi Sitesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez tedavi altına alındı.
Iğdır Organize Sanayi Sitesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner kontrolünden geçirildikten sonra beslenen kerkenez tedavi altına alındı. Koruma altına alınarak tedavi edilen Kerkenez, tedavisinin ardından doğaya salındı. - IĞDIR
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