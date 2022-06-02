Kerkük açılımı PKK yönetimine mezar oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kerkük açılımı PKK yönetimine mezar oldu

02.06.2022 14:16
Kerkük açılımı PKK yönetimine mezar oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Süleymaniye/Cemcemal'de, PKK-HPG Kerkük Cephesi sorumlusu Dilhaz Gabar kod Mehmet Doğan'ın 21 Mayıs 2022 günü düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Süleymaniye/Cemcemal'de, PKK-HPG Kerkük Cephesi sorumlusu Dilhaz Gabar kod Mehmet Doğan'ın 21 Mayıs 2022 günü düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Dılhaz Gabar kod Mehmet Doğan, aynı zamanda örgütün merkezi silahlı aparatı HPG'nin Komuta Konsey üyesi idi.

MİT, bir süre önce de Mahmur Kampı PKK Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan'ı yaptığı özel bir operasyonla etkisiz hale getirmişti.

MİT, Irak'ta yapılan kara harekatları sonrası cephe gerisinde yer alan Mahmur ve Kerkük'ün, örgüt için güvenli bir liman olma özelliği kazandığını tespit etti. Tespitler doğrultusunda, bu iki bölgenin en tepe iki yönetimine yönelik operasyon yapıldı.

Dılhaz Gabar kod Mehmet Doğan 1996 yılında katıldığı örgütte, 2005 yılında PKK İran Alanı 2. Derece sorumlusu, 2008 yılında Kandil Alanı Lojistik Sorumlusu, 2009 yılında Botan sahası/Gabar Alanı sorumlusu, 2015 yılında Kandil Saha Yürütme Üyesi, 2017 yılında Zap Sahası Kurumlar sorumlusu, 2018-2020 yıllarında ise HPG Mahmur Merkez Cephesi Sorumlusu görevlerini yürütmüştü.

MİT'in, yurtdışında hedeflere yönelik yaptığı nokta operasyonlarla dünyanın sayılı gizli servisleri arasında yer aldığını ifade eden uzmanlar, Teşkilat'ın, özellikle Irak ve Suriye'de sağladığı alan/istihbarat hakimiyetinin, başarılı operasyonlarla neticelenmesinin, MİT'te süregelen gelişimin bir sonucu olduğunu belirtiyor. - ANKARA

YORUMLAR
500
PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi. PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA

Mehmet Doğan, Kerkük, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kerkük açılımı PKK yönetimine mezar oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:48 Emine Erdoğan, geri dönüşüm kutularının yaygınlaşmasını istedi: Söyleye söyleye başaracağız
13:46 Demet Şener'in evine astığı tablo sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkes aynı yorumu yaptı: Edep kalmadı
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
12:57 Rıza Çalımbay'a sürpriz teklif! Salah'ın hocası olacak
12:39 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Samandıra'da teftişte! 5 yıldızlı yeni arma önünde poz verdi
12:33 Galata'da kendini tinerle yakan ve ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
12:21 Cinsel içerikli videosu ortaokul öğrencilerinin elinde dolaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 14:21:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kerkük açılımı PKK yönetimine mezar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement