Kerkük camilerinden halka korona virüse karşı

Irak'ın Kerkük şehrindeki camilerden korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Kerküklülere evde kalma çağrısı yapılıyor.



Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle ülkeler vatandaşlarına sık sık önlem alma çağrısında bulunuyor. Irak'ın Kerkük şehir merkezinde korona virüse karşı sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara cami hoparlörlerinden "evde kal" çağrısı yapılıyor.



Kerkük'te bulunan Tokatlı Cami İmam hatibi Hişam Avcı, "Çok şükür camilerimizde ezan sesi var, 5 vakit ezan okunuyor. Ardından müezzin ezanı bitirdikten sonra 'namazınızı evinizde kılın' çağrısı yapıyor, başkalarının zarar görmemesi için" dedi.



Avcı, "Bizim nasihatimiz kimse evden çıkmasın, çıkanlar da başkalarına zarar veriyor, bu da dinimizde başkalarına zarar vermek kabul edilemez. Zaten nasihat ve kararlara uymayan vatandaşlar ve başka ülkelerde salgın her saat arttı, çok sayıda vatandaşlara bulaştı, onun için ölü sayıları da arttı" ifadelerini kullandı.



Avcı Kerküklülere seslenerek, "Evinizi terk etmeyin. Hastalık olanlar evin içinde başka bir odada kalsın. Hiç olmazsa 1-2 hafta evde kalsın, sıhhati iyi değilse hastaneye müracaat etsin" diye konuştu.



"Büyük bir sıkıntıdayız, büyük bir hastalık var" diyen Avcı, "Bu hastalık başka hastalığa benzemez. Bu hastalığın sonu ölümdür. Bu hastalık nedeniyle ülkelerin ekonomileri hiç oldu" ifadelerini kullandı.



Kerkük'te korona virüs salgınına yönelik kurulan kriz masasının sözcüsü Mervan El-ani, "Din adamları, aşiret şeyhleri ve Kerkük'te önde gelen kişilerden vatandaşlara korona virüs salgınına karşı önlem almaları için nasihatte bulunmalarını istedik. Özellikle camilerde, çünkü rolleri büyük" dedi.



El-ani, "Kerküklülerden ricamız sağlıkları için sürekli el yıkamaları, evde kalmaları ve alınan kararlara uymaları" ifadelerini kullandı. - KERKÜK