Son Dakika Haberleri: Kerkük'e Terörle Mücadele Komutanlığına Yeni İsim

Kerkük'e Terörle Mücadele Komutanlığına Yeni İsim

45 dakika önce

Irak'ın Kerkük kent merkezinin güvenliğini sağlayan Irak merkezi hükümete bağlı Terörle Mücadele Polis Güçleri 2.Tümen Komutanlığının başına Haydar el-Ubeydi'nin getirildiği belirtildi.

Kerkük'e Terörle Mücadele Komutanlığına Yeni İsim, System.String[]
Irak'ın Kerkük kent merkezinin güvenliğini sağlayan Irak merkezi hükümete bağlı Terörle Mücadele Polis Güçleri 2.Tümen Komutanlığının başına Haydar el-Ubeydi'nin getirildiği belirtildi.


Irak Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'te Terörle mücadele polis gücü 2.Tümen komutanlığına Haydar el-Ubeydi atandı." dedi.

Yaklaşık bir yıl önce Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin Kerkük'ü tamamen kontrol etmesinden bu yana ilk komuta değişikliğinin gerçekleştiğini aktaran Saadi, yapılan değişikliğin nedeni hakkında kendilerine her hangi bir bilgi verilmediğini sadece komuta kademesindeki değişiklikle ilgili İçişleri bakanlığından resmi yazının geldiğini söyledi.

Saadi, "Son değişikliğe göre 16 Ekim 2017'den bu yana Kerkük kent merkezinin güvenliğini sağlayan Irak Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi'nin yerine daha önce ülkenin birçok bölgesinde DEAŞ ile mücadele operasyonlarını yürüten Haydar el-Ubeydi atanmıştır." ifadesini kullandı.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin 16 Ekim 2017'deki askeri operasyonu sonrası Kerkük tamamen Bağdat'ın kontrolüne geçmiş ve Peşmerge güçleri de çatışmadan IKBY bölgesine çekilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:29 Kaynak: AA

Polis, Irak, Kerkük, Güncel
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